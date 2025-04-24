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أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة

أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة

2025-04-24 11:10:07
(MENAFN- Al Watan) 1. البيض
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. عندما تبدأ صباحك بتناول البيض المسلوق أو المخفوق أو العجة، فإن احتمالية الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم تكون أقل بكثير.
2. الخضروات الورقية الخضراء
السلطات والسبانخ والجرجير وغيرها من الخضروات تعتبر من الأغذية المهمة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بطريقة صحية كونها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.
3. سمك السلمون
لا يساعد السلمون على إشباع الجوع لفترة طويلة فحسب، بل يحافظ أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند فقدان الوزن.
4. اللحوم الخالية من الدهون
تعتبر صدور الدجاج أو الديك الرومي أو لحم البقر الخالي من الدهون هي الأطعمة التي تزود الجسم بالبروتين عالي الجودة اللازم لبناء كتلة العضلات، ويساعد البروتين أيضا على تسريع عملية التمثيل الغذائي.
5. البقوليات
الفاصوليا والعدس والحمص - هذه المنتجات من أهم الأغذية التي يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يجعلها مشبعة وصحية.
6. المكسرات
تعتبر حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو البندق وجبة خفيفة رائعة بين الوجبات، كما أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتعطينا شعورا بالشبع بسرعة وتقلل الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

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