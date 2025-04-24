أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة

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أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة
(MENAFN- Al Watan) 1. البيض
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. عندما تبدأ صباحك بتناول البيض المسلوق أو المخفوق أو العجة، فإن احتمالية الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم تكون أقل بكثير.
2. الخضروات الورقية الخضراء
السلطات والسبانخ والجرجير وغيرها من الخضروات تعتبر من الأغذية المهمة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بطريقة صحية كونها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.
3. سمك السلمون
لا يساعد السلمون على إشباع الجوع لفترة طويلة فحسب، بل يحافظ أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند فقدان الوزن.
4. اللحوم الخالية من الدهون
تعتبر صدور الدجاج أو الديك الرومي أو لحم البقر الخالي من الدهون هي الأطعمة التي تزود الجسم بالبروتين عالي الجودة اللازم لبناء كتلة العضلات، ويساعد البروتين أيضا على تسريع عملية التمثيل الغذائي.
5. البقوليات
الفاصوليا والعدس والحمص - هذه المنتجات من أهم الأغذية التي يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يجعلها مشبعة وصحية.
6. المكسرات
تعتبر حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو البندق وجبة خفيفة رائعة بين الوجبات، كما أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتعطينا شعورا بالشبع بسرعة وتقلل الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. عندما تبدأ صباحك بتناول البيض المسلوق أو المخفوق أو العجة، فإن احتمالية الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم تكون أقل بكثير.
2. الخضروات الورقية الخضراء
السلطات والسبانخ والجرجير وغيرها من الخضروات تعتبر من الأغذية المهمة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بطريقة صحية كونها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.
3. سمك السلمون
لا يساعد السلمون على إشباع الجوع لفترة طويلة فحسب، بل يحافظ أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند فقدان الوزن.
4. اللحوم الخالية من الدهون
تعتبر صدور الدجاج أو الديك الرومي أو لحم البقر الخالي من الدهون هي الأطعمة التي تزود الجسم بالبروتين عالي الجودة اللازم لبناء كتلة العضلات، ويساعد البروتين أيضا على تسريع عملية التمثيل الغذائي.
5. البقوليات
الفاصوليا والعدس والحمص - هذه المنتجات من أهم الأغذية التي يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يجعلها مشبعة وصحية.
6. المكسرات
تعتبر حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو البندق وجبة خفيفة رائعة بين الوجبات، كما أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتعطينا شعورا بالشبع بسرعة وتقلل الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.
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