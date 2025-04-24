  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
9 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

9 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

2025-04-24 10:10:38
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة - PNN- استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية بأن 4 شهداء ارتقوا، في قصف طيران الاحتلال شقة داخل برج الصديق خلف مجمع الصحابة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 5 شهداء، بعد قصف للاحتلال استهدف مواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدنية غزة.

MENAFN24042025000205011050ID1109468957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث