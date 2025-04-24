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9 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة - PNN- استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وسط القطاع.
وقالت مصادر محلية بأن 4 شهداء ارتقوا، في قصف طيران الاحتلال شقة داخل برج الصديق خلف مجمع الصحابة في مدينة غزة.
وفي وقت سابق، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 5 شهداء، بعد قصف للاحتلال استهدف مواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدنية غزة.
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