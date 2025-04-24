غسيل أموال وتمويل الإرهاب.. تهم جديدة تلاحق البلوغر العراقية أم اللول

خبرني - عادت قضية البلوغر العراقية الشهيرة بـ"أم اللول"، واسمها الحقيقي هديل السامرائي، إلى دائرة الضوء بعد أن واجهت اتهامات جديدة تتعلق بغسيل أموال وتمويل الإرهاب.

تهم جديدة قبل العفو

وبحسب تقارير إعلامية، فإن محامي المتهمة، أكد أن الإجراءات القانونية الجديدة جاءت في وقت كانت الأسرة تستعد للاستفادة من العفو العام لإطلاق سراحها.

وعبّر المحامي عن صدمته؛ مما وصفه بـ"التحوّل المفاجئ في مسار القضية"، مشيراً إلى أن التهم الجديدة تُعيد موكلته إلى واجهة النقاش القانوني في العراق والمنطقة.

أم اللول من المخدرات إلى الإرهاب

سبق أن أُدينت "أم اللول" في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، بعد توقيفها ضمن حملة أمنية استهدفت شبكة دولية تنشط في تهريب المواد المخدرة.

وقد صدر بحقها حينها حكم بالسجن المؤبد، قبل أن يتم نقض الحكم وتخفيفه إلى ست سنوات بعد إعادة النظر في الملف القانوني.

كما سبق أن أُدينت بتهم تتعلق بنشر محتوى مخلّ على منصات التواصل الاجتماعي، ما نتج عنه حكم بالحبس عدة أشهر، وقد أثارت هذه القضايا تفاعلاً واسعاً.

ومع تطور الاتهامات وتوسّعها لتشمل قضايا غسيل أموال وتمويل أنشطة مصنّفة إرهابية، باتت القضية تثير اهتماماً قانونياً وإعلامياً يتجاوز الحدود العراقية، بعد بدء التحقيقات للبحث خلف تورّط أطراف وشبكات أخرى لم تُكشف هويتها بعد.

وكانت "أم اللول" قد صعدت إلى الشهرة عبر تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات، مستقطبة ملايين المشاهدات بمحتوى أثار جدلاً مستمراً حول الحدود بين حرية التعبير واحترام السلوك العام.