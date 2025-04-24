الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرم

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرم
خبرني - أطلقت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الخميس، النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوب طولكرم، وأصابته قبل أن تقوم باختطافه والاستيلاء على مركبته.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تقوم باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة، دون أن تتنسى معرفة هويته أو مصيره.
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