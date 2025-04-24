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الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرم

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرم

2025-04-24 10:01:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أطلقت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الخميس، النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوب طولكرم، وأصابته قبل أن تقوم باختطافه والاستيلاء على مركبته.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تقوم باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة، دون أن تتنسى معرفة هويته أو مصيره.

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