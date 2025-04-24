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وزير الخارجية: عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع

وزير الخارجية: عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع

2025-04-24 08:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مباحثات مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات.
وأعاد الصفدي خلال مؤتمر صفحي عقده مع سيارتو، التأكيد على ضرورة دعم واستقرار لبنان وسوريا.
وقال الصفدي "عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع".
وقال الصفدي، زيارة وزير الخارجية الهنغاري جاءت للمزيد من البحث حول كيفية تفعيل العلاقات الثنائية المتنامية بين بلدينا.
من جانبه ثمن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، مساعي الأردن من أجل تحقيق السلام، وموقف الأردن ضد التطرف.
وأضاف سيارتو قائلا، "أمن الشرق الأوسط وأمن أوروبا مرتبطان مع بعضهما البعض".


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