سيارتو يثمن دور الملك بالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الخميس، موقف الأردن الواضح ضد التطرف، مثمنا أيضا دور جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر وزارة الخارجية أن أمن الشرق الأوسط وأمن أوروبا مرتبطان مع بعضهما البعض.



وقال الوزير إن أكثر من 1000 طالب أردني يدرسون في الجامعات الهنغارية.