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سيارتو يثمن دور الملك بالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الخميس، موقف الأردن الواضح ضد التطرف، مثمنا أيضا دور جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر وزارة الخارجية أن أمن الشرق الأوسط وأمن أوروبا مرتبطان مع بعضهما البعض.
وقال الوزير إن أكثر من 1000 طالب أردني يدرسون في الجامعات الهنغارية.
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