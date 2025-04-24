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فيتنام تبدأ مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة

فيتنام تبدأ مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة

2025-04-24 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت فيتنام اليوم الخميس أنها بدأت رسميا مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات الفيتنامية بنسبة تصل إلى 46 في المئة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام في بيان إن المفاوضات جرت خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عقده وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين مع ممثل التجارة الأمريكية جيميسون غرير.
وأكد البيان أن ديين أعرب خلال الاجتماع عن استعداد فيتنام لمعالجة المخاوف الأمريكية وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمخاطر المشتركة مشددا على التزامها بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع واشنطن ورغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل متوازن ومستقر ومستدام وفعال.
وأوضح البيان أن ممثل التجارة الأمريكي أشاد باتفاق الجانبين على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية معربا عن ثقته بأن يتوصل الطرفان قريبا إلى حلول مناسبة تعزز علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة ومربحة بينهما.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد حضور أعضاء فريق التفاوض الحكومي الفيتنامي وعدد من الممثلين الفنيين من وزارات وهيئات مختصة حيث ناقش الطرفان المبادئ العامة للمفاوضات الثنائية ونطاق العمل وخارطة الطريق المتوقعة خلال فترة زمنية مدتها 90 يوما قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وتعد فيتنام ثالث أكبر دولة تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة في العام الماضي بعد الصين والمكسيك إذ بلغ فائضها التجاري مع الولايات المتحدة 123 مليار دولار.
وتعهدت فيتنام مرارا بشراء المزيد من السلع الأمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال والطائرات إلى جانب عرضها إزالة جميع الرسوم على الواردات الأمريكية.
كما اتخذت عدة خطوات لاستهداف حالات الاحتيال في بيانات منشأ السلع وهي إحدى القضايا الرئيسية التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تتهم واشنطن الصين بشحن منتجاتها عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار تصاعد التوترات التجارية العالمية عقب فرض واشنطن رسوما شاملة جديدة على الواردات مطلع أبريل الجاري فيما تسعى هانوي من خلال هذه المفاوضات إلى تفادي تداعيات اقتصادية محتملة والإبقاء على علاقاتها التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة التي تعد واحدة من أكبر شركائها التجاريين. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا


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