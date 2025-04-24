فيتنام تبدأ مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة

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فيتنام تبدأ مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت فيتنام اليوم الخميس أنها بدأت رسميا مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات الفيتنامية بنسبة تصل إلى 46 في المئة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام في بيان إن المفاوضات جرت خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عقده وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين مع ممثل التجارة الأمريكية جيميسون غرير.
وأكد البيان أن ديين أعرب خلال الاجتماع عن استعداد فيتنام لمعالجة المخاوف الأمريكية وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمخاطر المشتركة مشددا على التزامها بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع واشنطن ورغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل متوازن ومستقر ومستدام وفعال.
وأوضح البيان أن ممثل التجارة الأمريكي أشاد باتفاق الجانبين على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية معربا عن ثقته بأن يتوصل الطرفان قريبا إلى حلول مناسبة تعزز علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة ومربحة بينهما.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد حضور أعضاء فريق التفاوض الحكومي الفيتنامي وعدد من الممثلين الفنيين من وزارات وهيئات مختصة حيث ناقش الطرفان المبادئ العامة للمفاوضات الثنائية ونطاق العمل وخارطة الطريق المتوقعة خلال فترة زمنية مدتها 90 يوما قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وتعد فيتنام ثالث أكبر دولة تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة في العام الماضي بعد الصين والمكسيك إذ بلغ فائضها التجاري مع الولايات المتحدة 123 مليار دولار.
وتعهدت فيتنام مرارا بشراء المزيد من السلع الأمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال والطائرات إلى جانب عرضها إزالة جميع الرسوم على الواردات الأمريكية.
كما اتخذت عدة خطوات لاستهداف حالات الاحتيال في بيانات منشأ السلع وهي إحدى القضايا الرئيسية التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تتهم واشنطن الصين بشحن منتجاتها عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار تصاعد التوترات التجارية العالمية عقب فرض واشنطن رسوما شاملة جديدة على الواردات مطلع أبريل الجاري فيما تسعى هانوي من خلال هذه المفاوضات إلى تفادي تداعيات اقتصادية محتملة والإبقاء على علاقاتها التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة التي تعد واحدة من أكبر شركائها التجاريين. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام في بيان إن المفاوضات جرت خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عقده وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين مع ممثل التجارة الأمريكية جيميسون غرير.
وأكد البيان أن ديين أعرب خلال الاجتماع عن استعداد فيتنام لمعالجة المخاوف الأمريكية وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمخاطر المشتركة مشددا على التزامها بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع واشنطن ورغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل متوازن ومستقر ومستدام وفعال.
وأوضح البيان أن ممثل التجارة الأمريكي أشاد باتفاق الجانبين على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية معربا عن ثقته بأن يتوصل الطرفان قريبا إلى حلول مناسبة تعزز علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة ومربحة بينهما.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد حضور أعضاء فريق التفاوض الحكومي الفيتنامي وعدد من الممثلين الفنيين من وزارات وهيئات مختصة حيث ناقش الطرفان المبادئ العامة للمفاوضات الثنائية ونطاق العمل وخارطة الطريق المتوقعة خلال فترة زمنية مدتها 90 يوما قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وتعد فيتنام ثالث أكبر دولة تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة في العام الماضي بعد الصين والمكسيك إذ بلغ فائضها التجاري مع الولايات المتحدة 123 مليار دولار.
وتعهدت فيتنام مرارا بشراء المزيد من السلع الأمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال والطائرات إلى جانب عرضها إزالة جميع الرسوم على الواردات الأمريكية.
كما اتخذت عدة خطوات لاستهداف حالات الاحتيال في بيانات منشأ السلع وهي إحدى القضايا الرئيسية التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تتهم واشنطن الصين بشحن منتجاتها عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار تصاعد التوترات التجارية العالمية عقب فرض واشنطن رسوما شاملة جديدة على الواردات مطلع أبريل الجاري فيما تسعى هانوي من خلال هذه المفاوضات إلى تفادي تداعيات اقتصادية محتملة والإبقاء على علاقاتها التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة التي تعد واحدة من أكبر شركائها التجاريين. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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