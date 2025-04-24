استقرار أسعار النفط مع تقييم احتمالات زيادة إنتاج أوبك+

استقرار أسعار النفط مع تقييم احتمالات زيادة إنتاج أوبك+
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو عند 66.05 دولار للبرميل، وظلت عقود خام نايمكس الأمريكي دون تغيير عند 62.23 دولار للبرميل.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز”، الأربعاء، أن العديد من أعضاء“أوبك+” يدرسون تقديم مقترح لتسريع وتيرة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بعدما قرر التحالف في وقت سابق زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح باب المفاوضات مع الصين، إذ ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 50%.
ومن شأن ذلك زيادة توقعات نمو الطلب على النفط، إذ أدت الحرب التجارية المشتعلة إلى مخاوف بشأن نمو اقتصادي الولايات المتحدة والعالم، وهو ما أثر سلبًا على نمو طلب الخام.
كما أكد البيت الأبيض في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن“ترامب” يدرس إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارته.المصدر:
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