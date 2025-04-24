استقرار أسعار النفط مع تقييم احتمالات زيادة إنتاج أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعها 2% في الجلسة السابقة على إثر أنباء بشأن دراسة العديد من دول“أوبك+” تسريع وتيرة زيادة الإنتاج في يونيو للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من مخاوف تقلص الإمدادات الإيرانية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو عند 66.05 دولار للبرميل، وظلت عقود خام نايمكس الأمريكي دون تغيير عند 62.23 دولار للبرميل.

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وذكرت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز”، الأربعاء، أن العديد من أعضاء“أوبك+” يدرسون تقديم مقترح لتسريع وتيرة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بعدما قرر التحالف في وقت سابق زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح باب المفاوضات مع الصين، إذ ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 50%.

ومن شأن ذلك زيادة توقعات نمو الطلب على النفط، إذ أدت الحرب التجارية المشتعلة إلى مخاوف بشأن نمو اقتصادي الولايات المتحدة والعالم، وهو ما أثر سلبًا على نمو طلب الخام.

كما أكد البيت الأبيض في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن“ترامب” يدرس إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارته.

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