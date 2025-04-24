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شي يؤكد استعداد الصين للتعاون الدولي دعماً لقواعد التجارة العالمية

شي يؤكد استعداد الصين للتعاون الدولي دعماً لقواعد التجارة العالمية

2025-04-24 04:11:05
(MENAFN- Al-Borsa News) أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع الدول لمواجهة التحديات المختلفة من خلال الوحدة والتعاون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، ودعم قواعد التجارة الدولية، والحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين.

وقال“شي جين بينج” خلال محادثاته مع الرئيس الكيني الزائر“وليام روتو” الخميس، إن الارتقاء بالعلاقات الثنائية في العصر الجديد هو خيار استراتيجي لكلا الجانبين.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات

وأضاف“شي”، إنهما اتفقا على قيادة تطوير العلاقات الصينية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، بحسب وكالة“شينخوا”.

فيما أوضح“روتو”، أن الحروب التجارية تقوض النظام الدولي القائم، وقال إن كينيا تقدر دور الصين في تحقيق التوازن خلال الوضع المتقلب الحالي، وجهودها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.

المصدر:

MENAFN24042025000202011048ID1109466830

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