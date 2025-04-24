شي يؤكد استعداد الصين للتعاون الدولي دعماً لقواعد التجارة العالمية

شي يؤكد استعداد الصين للتعاون الدولي دعماً لقواعد التجارة العالمية
وقال“شي جين بينج” خلال محادثاته مع الرئيس الكيني الزائر“وليام روتو” الخميس، إن الارتقاء بالعلاقات الثنائية في العصر الجديد هو خيار استراتيجي لكلا الجانبين.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
وأضاف“شي”، إنهما اتفقا على قيادة تطوير العلاقات الصينية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، بحسب وكالة“شينخوا”.
فيما أوضح“روتو”، أن الحروب التجارية تقوض النظام الدولي القائم، وقال إن كينيا تقدر دور الصين في تحقيق التوازن خلال الوضع المتقلب الحالي، وجهودها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.المصدر:
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