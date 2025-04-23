الصفدي يترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



واستهلّ الصفدي حديثه بشكر جمهورية اليمن الشقيقة على رئاستها للدورة العادية الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقال: "أبدأ بالشكر لوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الأخ الدكتور شائع محسن الزنداني، على جهوده الطيبة خلال ترؤسه الدورة السابقة، وسعيكم الدائم لتطوير عمل جامعتنا العربية، التي انطلقت قبل 80 عامًا، مظلة للعمل العربي المشترك".



وأكّد الصفدي أن الأردن سيعمل خلال رئاسة أعمال الدورة العادية الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري على تفعيل العمل الجماعي للتصدي للتحديات التي تعصف بالمنطقة، ولخدمة مصالحنا، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.



وشدّد الصفدي على أن هذا السلام لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة، وقال: "يجب أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعًا".



وأضاف "ولا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، مؤكدا دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحقيق ذلك، وضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزَت بجهودهم بكل مراحلها.



كما أكّد أن المملكة ستستمر بالقيام بكل ما تستطيعه لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتقوّض حل الدولتين، "وسنظل نكرس كل إمكاناتنا من أجل حماية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها".



وتاليًا نص كلمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري:



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين الزملاء الأعزاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبدأ بالشكر لمعالي الأخ الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة على جهوده الطيبة خلال ترؤسه الدورة السابقة. وأشكرك وفريقك، معالي الأمين العام، على سعيكم الدائم لتطوير عمل جامعتنا العربية، التي انطلقت قبل ثمانين عامًا، مظلة للعمل العربي المشترك.

وسنعمل معكم جميعًا، الزملاء الأعزاء، خلال رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية للدورة العادية الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على تفعيل عملنا الجماعي للتصدي للتحديات التي تعصف بمنطقتنا، ولخدمة مصالحنا، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.

ولن يتحقق هذا السلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة.

يجب أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعًا.

ولا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة.

وسيستمر الأردن في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.

وندعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحقيق ذلك. ونؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أنجزت بجهودهم بكل مراحلها.

كما سنستمر في المملكة بالقيام بكل ما نستطيعه لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتقوّض حل الدولتين، وسنظل نكرس كل إمكاناتنا من أجل حماية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

الزملاء الأعزاء،

يروج المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية وفي إسرائيل أنهم يمضون في حروبهم حماية لأمن إسرائيل من خطر يحيط بها من كل الجهات، العالم كله يعرف بطلان هذه الادعاءات، السلام العادل هو الضامن الوحيد لأمن المنطقة وشعوبها كلهم، ونحن كلنا نريد السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، كما أكّدت مبادرة السلام العربية للعام 2002 بموقف عربي واضح بيّن يفنّد جميع هذه المزاعم.

أصحاب المعالي والسعادة،

يرفرف علم سوريا الجديدة اليوم عاليًا في جامعتنا العربية، حاملًا وعد إعادة بناء الوطن السوري الآمن المستقر بعد سنوات طويلة من القهر والقتل والمعاناة. نرحب بك معالي الأخ أسعد الشيباني في حضورك الأول للدورة العادية لمجلسنا الوزاري، ونؤكّد وقوفنا معكم في جهود إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها وتماسكها وسيادتها، وتخلصها من الإرهاب، وتهيّء ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وتحفظ حقوق كل مكوناته.

عانى الشعب السوري الشقيق طويلًا وكثيرًا، ويستحق منا جميعًا أن نقف معه في لحظة الأمل التاريخية هذه.

كما أرحب بك، معالي الأخ يوسف رجي، وأؤكّد تضامننا المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته واستقراره، ووقوفنا معكم في مواجهة كل ما يهددهم.

وندعم الشرعية اليمنية في جهود إنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، ونقف مع الأشقاء في ليبيا، ونؤكّد أهمية إسناد العملية السياسية المستهدفة التوصل لحل ليبي للأزمة، ونشدّد على ضرورة استعادة السودان الشقيق سلمه الأهلي.

وأرحب بك معالي وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور حسين الأمين الفاضل لحضورك الأول أيضًا لجلسة الدورة العادية لمجلس الجامعة، وأؤكّد أننا جميعًا نقف إلى جانب السودان الشقيق وأمنه واستقراره.

الزملاء الأعزاء،

قبل ثمانية عقود، ولدت الجامعة العربية من اقتناع راسخ بوحدة مصيرنا، وترابط أمننا، وضرورة عملنا المشترك من أجل حماية حقوقنا، وخدمة قضايانا، وتلبية طموحات شعوبنا، وبناء المستقبل المشرق الذي يستحقون.

في هذا الزمن العربي العصيب، نحتاج الجامعة العربية أكثر من أي وقت مضى، ونحتاج تطوير أدوات عملها وزيادة فاعليتها، ذاك أن عملنا المشترك مصدر قوة لنا ولقضايانا ولهدفنا خدمة أمتنا. وستبقى المملكة الأردنية الهاشمية تعمل مع جميع الأشقاء من أجل تعزيز العمل العربي الجماعي، وتكريس التضامن العربي، لبناء المستقبل العربي الآمن المستقر المنجز.

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.