اليرموك تشارك في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت جامعة اليرموك من خلال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57، الذي تستضيفه الجامعة الدولية في دولة الكويت الشقيقة.



وقال عبيدات إن مشاركة جامعة اليرموك بهذا المؤتمر، يُجسد مكانتها كجامعة ومؤسسة أكاديمية عربية عريقة، مبينا أن هذا المؤتمر يعقد هذا العام تحت تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا محورية.



وبين أن من هذه القضايا تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، ودعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.



