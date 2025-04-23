الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي

الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي
العقبة 23 نيسان (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له.
وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون.
وبالحديث عن مستجدات المنطقة، أكد جلالته ضرورة وقف الحرب على غزة، واستئناف إدخال المساعدات، والتوصل للتهدئة الشاملة، ودعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة في دعم جهود الاستقرار في الإقليم.
وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
--(بترا)
م ف/هـ ح
23/04/2025 21:32:02
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