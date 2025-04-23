الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 23 نيسان (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له.

وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون.

وبالحديث عن مستجدات المنطقة، أكد جلالته ضرورة وقف الحرب على غزة، واستئناف إدخال المساعدات، والتوصل للتهدئة الشاملة، ودعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة في دعم جهود الاستقرار في الإقليم.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد جلالته التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

--(بترا)

م ف/هـ ح

23/04/2025 21:32:02