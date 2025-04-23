افتتاح معرض أصوات المرجان في المتحف الوطني

افتتاح معرض أصوات المرجان في المتحف الوطني
عمان 23 نيسان (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، مساء اليوم الأربعاء، في المتحف الوطني للفنون الجميلة بعمان، افتتاح معرض "أصوات المرجان".
ويُبرز المعرض، الذي حضرت افتتاحه سفيرة سويسرا لدى الأردن إميليا جورجييفا، ويستقبل زواره حتى 14 أيار المقبل، في مبنى 2 من المتحف، قدرة الشعاب المرجانية في خليج العقبة على التحمّل، والتي تُعرف بـ"شعاب الأمل"؛ بسبب مقاومتها الفريدة لارتفاع حرارة المياه.
ويتضمن المعرض، الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع السفارة السويسرية في عمّان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعمالا فنية لـ11 فنانة فنانًا من الأردن وسويسرا، ممن شاركوا في الموسم الأول من مشروع "أصوات المرجان"، وهو مشروع ينفذ على عدة سنوات، بهدف رفع الوعي بجمال الشعاب المرجانية وأهمية حمايتها.
ويضم المعرض 92 عملا فنيا تم إنتاجها خلال إقامة فنية أقيمت في مدينة العقبة في أيار من العام الماضي 2024، حيث دُعي الفنانون للغوص واكتشاف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، واستلهام أفكار ورؤى لإنتاج أعمال جديدة من هذا العالم البحري النابض بالحياة.
-- (بترا)
م خ/م ف/ ه ح
23/04/2025 20:30:03
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