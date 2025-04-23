افتتاح معرض أصوات المرجان في المتحف الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 نيسان (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، مساء اليوم الأربعاء، في المتحف الوطني للفنون الجميلة بعمان، افتتاح معرض "أصوات المرجان".

ويُبرز المعرض، الذي حضرت افتتاحه سفيرة سويسرا لدى الأردن إميليا جورجييفا، ويستقبل زواره حتى 14 أيار المقبل، في مبنى 2 من المتحف، قدرة الشعاب المرجانية في خليج العقبة على التحمّل، والتي تُعرف بـ"شعاب الأمل"؛ بسبب مقاومتها الفريدة لارتفاع حرارة المياه.

ويتضمن المعرض، الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع السفارة السويسرية في عمّان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعمالا فنية لـ11 فنانة فنانًا من الأردن وسويسرا، ممن شاركوا في الموسم الأول من مشروع "أصوات المرجان"، وهو مشروع ينفذ على عدة سنوات، بهدف رفع الوعي بجمال الشعاب المرجانية وأهمية حمايتها.

ويضم المعرض 92 عملا فنيا تم إنتاجها خلال إقامة فنية أقيمت في مدينة العقبة في أيار من العام الماضي 2024، حيث دُعي الفنانون للغوص واكتشاف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، واستلهام أفكار ورؤى لإنتاج أعمال جديدة من هذا العالم البحري النابض بالحياة.

-- (بترا)

م خ/م ف/ ه ح

23/04/2025 20:30:03