رئيس جامعة البترا يشارك في قمة كيو اس للتعليم العالي في الكويت

خبرني - شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في قمة QS للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2025، التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) في الكويت بعنوان "المجتمع 5.0: التعليم العالي والمهارات من أجل مستقبل يتمحور حول الإنسان"، وهدفت إلى اكتشاف دور الجامعات في تعزيز النمو الشامل وتطوير المهارات المستقبلية من خلال الابتكار والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة.



واستعرض الدكتور عبد الرحيم محاضرة بعنوان "التميز الإبداعي: التميز لجامعات المستقبل"، امكانية تحقيق المؤسسات الأكاديمية التميز من خلال الابتكار والأفكار الأصيلة، حتى في ظل محدودية الموارد المالية. وقال عبد الرحيم إن "التميز لا يتطلب دائما ميزانيات ضخمة، بل يمكن تحقيقه من خلال استثمار الأفكار المبتكرة"، مستشهدا بنجاحات جامعة البترا في تطوير براءات اختراع تطبيقية ومنتجات طبية وغذائية باستخدام موارد محدودة.



أشار الدكتور عبد الرحيم نجاحات جامعة البترا ومنها تطوير شوكولاتة مدعمة بمستخلص أوراق الزيتون والزنك وفيتامين B12، ومنتجات لالتئام الجروح، وعلاج للسرطان، بالإضافة إلى شركة ناشئة لدعم الأشخاص الذين يعانون من التلعثم، وخلطة بناء مقاومة للعفونة تم التعاقد على تنفيذها مع شركة المعاصرون.



تناول الدكتور عبد الرحيم أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، مؤكدا أن جامعة البترا تسعى لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق من خلال ملاحقة الصناعات المحلية وإقناعها بجدوى التعاون، والإستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خلفيات صناعية أو تعليم في الغرب.