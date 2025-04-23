لأول مرة في الأردن : اورنج تطلق خدمة الجيل الخامس مجاناً.. مكافآت غير مسبوقة للجميع

خبرني - تكتب أورنج الأردن عنواناً لفصل جديد من التجارب الرقمية للزبائن لتكون هذه المرة معهم من خلال ميزات استثنائية تقدم لأول مرة في المملكة. ويأتي ذلك في إطار إعلان الشركة عن إطلاق عروض خلوية جديدة ضمن الخطوط المدفوعة مسبقاً ولاحقاً وبرنامج المكافآت بحلة جديدة كلياً تأخذ متطلبات المستقبل الرقمي بعين الاعتبار، فيما تقدم نموذجاً في تحويل مقترحات الزبائن وآرائهم إلى استراتيجيات تسويقية وحملات تعيد تشكيل خدمات الاتصالات بصورة غير مسبوقة.

وفي تجسيد لشعار "دايماً معاك" الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ستكون أورنج مع زبائنها في كل لحظة من خلال خطوط معاك الجديدة المصممة بطريقة تلبي احتياجاتهم المخصصة على اختلافها.

واتساقاً مع حرصها على تزويد كل فرد بمفاتيح عالم رقمي، تقدم أورنج الأردن لأول مرة في المملكة خدمات الجيل الخامس بصورة مجانية لجميع المشتركين في خطوط معاك الجديدة المتنوعة لتمكين الزبائن من اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتهم بصورة سلسة وسهلة، ليكونوا على بعد خطوة واحدة من عالم متكامل من الميزات يبدأ فيه المستقبل اليوم وباشتراكات تنافسية تبدأ من 6.5 دينار، ويأتي ذلك في ظل تقديم أورنج للتغطية الأوسع للجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة.

وسيحصل المشتركون الذين يقومون بشراء الخطوط من قنوات الشركة الرقمية مثل المتجر الإلكتروني وتطبيق Max it و jood وغيرها، على زيادة بنسبة 25% على حزم الإنترنت، كما تعيد أورنج كذلك إطلاق برنامج المكافآت والولاء "تكرم" بصورة جديدة تحت اسم "Max it Rewards" لتقديم مكافآت مميزة للمشتركين جميعاً ونقاط مضاعفة للشباب. ولأن استراتيجية أورنج تمنح الأولوية لجميع الزبائن، فسيكون الانضمام إلى برنامج الولاء بحلته الجديدة متاحاً لجميع الأفراد دون استثناء ما يفتح الباب أمام مفهوم جديد كلياً لبرامج الولاء والمكافآت.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره الكبير بأن تعزز الشركة مرة أخرى من نهجها الاستباقي الذي لا يضعها فقط في صدارة المنافسة في السوق المحلي، بل يأخذ بيد كل أردنية وأردني في رحلة رقمية متكاملة تكون فيها أورنج "معاك" في كل خطوة ومرحلة، خصوصاً أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحتفي فيه مجموعة أورنج ب 25 عاماً من الشراكة مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني.

وأضاف المهندس منصور بأن أورنج واكبت أحدث الاتجاهات العالمية في مجال تجارب الزبائن وإدارة محافظ خدمات الموبايل والاتصالات لتكون التجربة الجديدة بمثابة معادلة متكاملة من الاحتياجات المخصصة لكل فرد من جهة ومتطلبات المستقبل من جهة أخرى. كما تتوج الشركة التزامها بتقديم أفضل تغطية لخدمات الجيل الخامس بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزبائن من الوصول إليها من خلال العروض الجديدة وتوسيع نطاق التغطية على حد سواء.

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