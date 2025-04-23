غرفة تجارة عمّان تمدد فترة التسجيل للمُشاركة في جائزة البحوث الاقتصادية نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد

خبرني - أعلنت غرفة تجارة عمّان عن تمديد فترة التسجيل للمُشاركة بجائزة غرفة تجارة عمّان للبحوث الاقتصادية حتى نهاية نيسان 2025، وذلك نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد لفتح باب التسجيل للمُشاركة في الجائزة البحثية، واستجابةً للطلبات المتكررة من قبل العديد من الباحثين، ونزولاً عند رغبة المهتمين بالمشاركة في هذه المُبادرة الرائدة.



وتهدف الجائزة، التي تُنظَّم للمرّة الأولى، إلى تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتقديم رؤى وحلول عملية قابلة للتطبيق، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعين التجاري والخدمي.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الغرفة اليوم، فقد تقرر تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين للمشاركة، انطلاقاً من حرص الغرفة على تشجيع البحث العلمي وتعزيز التنافس في معالجة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.



ووفقاً للبيان، سيتم تسليم البحث الأصيل في الموعد المحدد بتاريخ 30 حزيران 2025 كما هو مقرر سابقاً.



ويشمل التمديد جميع المجالات البحثية المُدرجة ضمن الجائزة، مع التركيز على أهمية المشاركة في مجالي "الاتفاقيات والتبادل التجاري" و"الأمن الغذائي والاستدامة"، لأهميتهما في الوقت الراهن في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.



وأكد بهجت حمدان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان وممثلها في الهيئة الإشرافية للجائزة، أن إطلاق الجائزة يأتي في إطار التزام الغرفة بدعم الابتكار الفكري والبحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكّد بقوله: "نتطلع أن تكون هذه الجائزة منصة لبناء قاعدة علمية ومنهجية تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الريادية وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة".



كما أشار إلى أن الجائزة تستهدف الأكاديميين والباحثين من الجامعات ومراكز الدراسات، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا والعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحتى الأفراد المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وأوضح حمدان أن المجالات البحثية التي تشملها الجائزة تتنوع بين:



 التشريعات والسياسات الاقتصادية.



 الاتفاقيات والتبادل التجاري.



 فرص الاستثمار والنمو.



 الابتكار والريادة الاقتصادية.



 الأمن الغذائي والاستدامة.



 القطاعات الواعدة مثل (السياحة والزراعة ... الخ).

ويُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يلتزم بـتعليمات الجائزة ومجالاتها المحددة، مع التأكيد على ضرورة أصالة البحث وعدم نشره مسبقاً، وتقديم توصيات واقعية قابلة للتنفيذ.

وقد خصصت الغرفة جوائز مالية قيّمة للمراكز الخمسة الأولى، توزعت كالتالي:



 (7,000) دينار للفائز بالمركز الأول



 (5,000) دينار للمركز الثاني



 (4,000) دينار للمركز الثالث



 (3,000) دينار للمركز الرابع



 (2,000) دينار للمركز الخامس

ويمكن للراغبين في التقدم للجائزة تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط:







أو ارسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو تأكيد التسجيل من خلال الاتصال الهاتفي على موبايل الجائزة رقم (962798289968+)، أو تُسلم يدوياً في مقر غرفة تجارة عمّان.