وزير الخارجية من القاهرة: لا أولوية تتقدم على وقف الحرب في قطاع غزة

خبرني - ترأس الأردن، الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في كلمته خلال تسلم الأردن أعمال الدورة قال: "سنعمل مع الدول العربية على تفعيل العمل الجماعي للتصدي للتحديات التي تعصف بمنطقتنا وتحقيق السلام".

وأكد الصفدي أن السلام لن يتحقق في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وتتحقق له دولته المستقلة على أساس المبادرة العربية.

وشدد على أنه لا أولوية تتقدم على وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد أن الأردن سيستمر بالعمل مع أشقائه لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: "سيستمر الأردن بالعمل لوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

"سنستمر في المملكة بالقيام بكل ما نستطيعه لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتقوّض حل الدولتين" وفق الصفدي

وشدد على أن السلام العادل هو الضامن الوحيد لأمن شعوب المنطقة ودولها.

وعبر عن دعمه للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزَت بجهودهم بكل مراحلها.

"سيستمر الأردن في العمل مع الأشقاء، ومع المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع." بحسب الصفدي

وشدد على وجوب أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما رحب الصفدي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حضوره الأول لاجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي.

وأكد الصفدي على الوقوف مع سوريا في جهودها لإعادة البناء والتخلص من الإرهاب وتهيئة ظروف عودة اللاجئين وتحقيق تطلعات السوريين.

"نؤكّد وقوفنا مع سوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها وتماسكها وسيادتها، وتخلصها من الإرهاب، وتهيّء ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحقق طموحات الشعب السوري الشقيق" وفق الصفدي

كما رحب بوزير الخارجية اللبناني مؤكدا على التضامن المطلق مع سيادة لبنان والوقوف معه في وجه كل ما يستهدفه.

كما شدد على ضرورة استعادة السودان الشقيق سلمه الأهلي.

وشدد الصفدي على دعم الشرعية اليمنية في جهود إنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وقال الصفدي: "في هذا الزمن العصيب نحتاج تطوير أدوات جامعتنا العربية لتكون مصدر قوة لنا ولخدمة قضايانا".