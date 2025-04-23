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الفراية يعقد مؤتمراً صحفياً حول نشاطات (جماعة الإخوان المسلمين)

الفراية يعقد مؤتمراً صحفياً حول نشاطات (جماعة الإخوان المسلمين)

2025-04-23 07:17:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يعقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر، مؤتمراً صحفياً يتناول نشاطات بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.

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