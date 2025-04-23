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المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث

المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث

2025-04-23 07:17:56
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استمراراً للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه وحفاظاً على سلامة المواطنين ، نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية وبمرافقة أمنية من مديرية الامن العام مركز امن مرج الحمام وقوات الدرك بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة في مرج الحمام -محافظة العاصمة منطقة البحاث ، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه الجوفية تمثلت بجر مياه النبع من خلال تعبئة صهاريج عبر مظلات مخالفة لبيعها للمواطنين ، حيث تم إزالة ثماني مظلات تقوم ببيع المياه للصهاريج ، ومصادرة ٣ مضخات .
وشددت وزارة المياه والري/سلطة المياه على ان الحملات ستتواصل في جميع مناطق المملكة بالتعاون مابين مختلف الأجهزة الرسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية ، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وضبط أي معتدي يقوم باستخدام مصادر المياه او بيعها دون الحصول على الترخيص وفق احكام القانون وحماية مقدرات المياه وتحويله للادعاء العام والجهات القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها داعية الجميع الى الإبلاغ عن أي عملية بيع صهاريج مخالفة غير مرخصة كونها غير صالحة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة .

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