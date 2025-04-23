مؤتمر صحفي لوزير الداخلية الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم

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مؤتمر صحفي لوزير الداخلية الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 نيسان(بترا)- يعقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر مؤتمرا صحفيا يتعلق بنشاطات ما يسمى بــــ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.--(بترا)
عمان 23 نيسان(بترا)- يعقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر مؤتمرا صحفيا يتعلق بنشاطات ما يسمى بــــ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.--(بترا)
ف ج
23/04/2025 14:00:24
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