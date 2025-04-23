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بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل مراح رباح وينصب حاجزا عند مدخل المنشية

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل مراح رباح وينصب حاجزا عند مدخل المنشية

2025-04-23 02:05:15
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدخل قرية مراح رباح، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية مراح رباح، الذي يربطها وبعض القرى المجاورة في مركز مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات ذاتها نصبت منذ ساعات الصباح حاجزا عسكريا على مدخل المنشية، بعد أن تم إغلاقه بشكل كامل مساء أمس.

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