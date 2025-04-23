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بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل مراح رباح وينصب حاجزا عند مدخل المنشية
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدخل قرية مراح رباح، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية مراح رباح، الذي يربطها وبعض القرى المجاورة في مركز مدينة بيت لحم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات ذاتها نصبت منذ ساعات الصباح حاجزا عسكريا على مدخل المنشية، بعد أن تم إغلاقه بشكل كامل مساء أمس.
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