ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يستعرضان الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يستعرضان الأوضاع الإقليمية والدولية
خبرني - عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي جلسة مباحثات رسمية، إذ جرى في الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفقاً لـ واس.
وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في حين عقد ولي العهد السعودي ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند جلسة مباحثات رسمية، عقب ذلك ترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، إذ جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.
وفي ختام المجلس، وقع سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند على محضر اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء الهندي، إذ أُجريت له مراسم استقبال رسمية، وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلتُ إلى جدة، ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً".
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