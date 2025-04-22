ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يستعرضان الأوضاع الإقليمية والدولية

خبرني - عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي جلسة مباحثات رسمية، إذ جرى في الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفقاً لـ واس.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في حين عقد ولي العهد السعودي ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند جلسة مباحثات رسمية، عقب ذلك ترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، إذ جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس، وقع سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند على محضر اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء الهندي، إذ أُجريت له مراسم استقبال رسمية، وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلتُ إلى جدة، ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً".