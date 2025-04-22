زيادة 30% حتى الآن.. هل يصبح 2025 عاماً تاريخياً للذهب؟

خبرني - بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية وتجاوزت عتبة 3500 دولار الثلاثاء إذ دفعت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وظل الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3425.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش (19.45 بتوقيت أبوظبي)، بعدما ارتفع بما يصل إلى 2.2% إلى 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3438.40 دولار.

وقال فواض رزاق زاده محلل شؤون السوق لدى سيتي إنديكس وفوركس دوت كوم "يواصل الذهب استقطاب المشترين مع أي انخفاضات قصيرة الأجل، ومن الصعب تحديد المدى الذي سيصل إليه. الزخم قوي بشكل واضح، مما يُثني المستثمرين أو المتداولين عن بيع الذهب بشكل كبير".

وأضاف "لا شك أن التوتر التجاري المستمر هو المحرك الرئيسي للذهب. وخلقت المواجهة بين الولايات المتحدة والصين نوعا من الضبابية الاقتصادية".

زيادة 30% منذ بداية 2025

ارتفع الذهب، الذي يعد عادة ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بأكثر من 30% حتى الآن هذا العام، وذلك مع إقبال بنوك مركزية على شرائه وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد من حدة التوتر في السوق تصعيد ترامب لانتقاداته لجيروم باول أمس الإثنين ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، مما أثار قلق الأسواق المالية ودفع الدولار إلى الانخفاض.

صعود بلا هوادة

تزايد الإقبال المؤسسي على الذهب لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات النقدية التوسعية، وارتفاع مستويات الدَّين السيادي، وتآكل الثقة في استدامة بعض العملات.

وأظهرت بيانات الربع الأول من 2025 أن أكثر من 15% من الزيادة في الطلب على الذهب جاءت من مؤسسات مالية كبرى، في تحول نوعي يُعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي.

هذا التصاعد المستمر للذهب جعل البنوك الرائدة أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الذهب مع تصاعد وتيرة ارتفاعه هذا العام.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الشهر أن يصل سعر المعدن النفيس إلى 4000 دولار للأونصة في منتصف العام المقبل، مع احتمالية وصوله إلى 4500 دولار في حال تفاقمت المخاطر الاقتصادية.

وجاءت تلك الأرقام مقابل توقعاته السابقة قبل نحو عام بأن يسجل 2700 دولار للأونصة خلال تلك الفترة.

على عكس ما يروّجه بعض المراقبين، فإن صعود الذهب لا يُبنى على موجات مضاربة عشوائية، فالمعطيات تشير إلى طلب حقيقي، ومتنامٍ، من جهات مؤسسية كبرى، إضافة إلى غياب البدائل الآمنة في ظل اضطراب السندات والأسهم والعملات الرقمية.

كما أن المؤشرات الفنية لا تُظهر علامات تشبّع شرائي مفرط، بل تعكس مسارًا صاعدًا منضبطًا، مدعومًا بأساسيات اقتصادية وجيوسياسية واضحة.

الذهب اليوم ليس مجرد ملاذ، بل لغة مالية جديدة تتحدث بها الأسواق حين تعجز الأدوات التقليدية عن التعبير. ومع استمرار تدفّق الاستثمارات المؤسسية، يبدو أن الذهب ماضٍ في ترسيخ موقعه كركيزة أساسية في المشهد الاستثماري العالمي.