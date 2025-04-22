الليكود: قدمنا شكاوى بشأن التحريض على قتل نتنياهو

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الليكود: قدمنا شكاوى بشأن التحريض على قتل نتنياهو
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن المتحدث باسم حزب الليكود جاي ليفي قوله إن الحزب قدم ما يقارب ٢٠٠ شكوى بشأن التحريض على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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