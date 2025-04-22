البيت الأبيض: تلقينا مقترحات لاتفاقيات تجارية من 18 دولة

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البيت الأبيض: تلقينا مقترحات لاتفاقيات تجارية من 18 دولة
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقت مقترحات بشأن اتفاقات تجارية من 18 دولة بينما يجتمع مسؤولون، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، هذا الأسبوع مع 34 دولة لمناقشة التجارة.
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