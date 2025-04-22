السيتي يغتال أستون فيلا ويخطف المركز الثالث

السيتي يغتال أستون فيلا ويخطف المركز الثالث
خبرني - نجا مانشستر سيتي من التعثر بفوز قاتل على ضيفه أستون فيلا (2-1) بملعب الاتحاد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية المان سيتي برناردو سيلفا وماتيوس نونيز في الدقيقتين (7 و90+4)، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف الفيلانز من علامة الجزاء (ق 18).
بهذه النتيجة، قفز المان سيتي للمركز الثالث بوصوله للنقطة 61، فيما توقف فيلا عند 57 نقطة في المرتبة السابعة.
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