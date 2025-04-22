  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السيتي يغتال أستون فيلا ويخطف المركز الثالث

السيتي يغتال أستون فيلا ويخطف المركز الثالث

2025-04-22 07:19:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نجا مانشستر سيتي من التعثر بفوز قاتل على ضيفه أستون فيلا (2-1) بملعب الاتحاد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية المان سيتي برناردو سيلفا وماتيوس نونيز في الدقيقتين (7 و90+4)، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف الفيلانز من علامة الجزاء (ق 18).

بهذه النتيجة، قفز المان سيتي للمركز الثالث بوصوله للنقطة 61، فيما توقف فيلا عند 57 نقطة في المرتبة السابعة.

MENAFN22042025000151011027ID1109460633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث