وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق

وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق
وقد أعرب وزير الخارجية لشازريل بن زاهيران، عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين لحكومة وشعب ماليزيا الشقيقة في وفاة دولة السيد عبدالله أحمد بدوي، مستذكرًا مناقب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الراحل وإسهاماته الجليلة في خدمة بلاده، ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة على كافة الصعد بما يخدم المصالح المشتركة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته والشعب الماليزي الصبر والسلوان. كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية