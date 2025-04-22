وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬لشازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬ماليزيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬دولة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بدوي،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬مناقب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ماليزيا‭ ‬الأسبق‭ ‬الراحل‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلاده،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وماليزيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أسرته‭ ‬والشعب‭ ‬الماليزي‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬

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