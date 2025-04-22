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الحكومة توضح حول حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية

الحكومة توضح حول حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية

2025-04-22 08:13:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.


وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرار الأردن.


واستشهد الوزير بقول رئيس الوزراء: "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.


وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

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