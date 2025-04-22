بحضور رئيس مجلس الشورى... تدشين كتاب الدكتور علي فخرو... رائد الفكر والتطور

بحضور رئيس مجلس الشورى... تدشين كتاب الدكتور علي فخرو... رائد الفكر والتطور
وجاء حفل تدشين الكتاب، الذي كتبه المؤلف الدكتور هشام الشيخ، ضمن معرض "البحرين تقرأ" الذي يقيمه نادي الخريجين، حيث تضمن الكتاب إضاءات متعددة على سيرة حياة المفكر البحريني الدكتور علي فخرو، وعددًا من الصور للدكتور فخرو في مختلف محطات حياته العلمية والعملية.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس الشورى بمسيرة الدكتور علي فخرو، والنجاحات المتعددة التي حققها طوال خلال مسيرته العلمية والعملية، والجهود التي بذلها في تطوير العديد من القطاعات خلال تقلّده المناصب الوزارية والقيادية، وخصوصًا في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد أهمية توثيق وتدوين سيرة حياة رواد العمل الوطني، والمفكرين ومن كانت لهم إسهامات وعطاءات وطنية في مختلف القطاعات، مثمنًا الجهد الذي بذله المؤلف الدكتور هشام الشيخ، في إعداد كتاب يؤرخ ويوثق سيرة الدكتور علي فخرو.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به نادي الخريجين في إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والاجتماعية، التي تسهم في إبراز الشخصيات الوطنية، مقدّرًا جهود السيد عبداللطيف الزياني رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وحرصهم على الاستمرار في تعزيز مكانة نادي الخريجين، ودعم تحقيق أهداف وطموحات النادي.
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