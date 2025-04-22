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بحضور رئيس مجلس الشورى... تدشين كتاب الدكتور علي فخرو... رائد الفكر والتطور

بحضور رئيس مجلس الشورى... تدشين كتاب الدكتور علي فخرو... رائد الفكر والتطور

2025-04-22 08:07:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام نادي الخريجين حفل تدشين كتاب "الدكتور علي فخرو... رائد الفكر والتطور"، وذلك بحضورعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى.

وجاء حفل تدشين الكتاب، الذي كتبه المؤلف الدكتور هشام الشيخ، ضمن معرض "البحرين تقرأ" الذي يقيمه نادي الخريجين، حيث تضمن الكتاب إضاءات متعددة على سيرة حياة المفكر البحريني الدكتور علي فخرو، وعددًا من الصور للدكتور فخرو في مختلف محطات حياته العلمية والعملية.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس الشورى بمسيرة الدكتور علي فخرو، والنجاحات المتعددة التي حققها طوال خلال مسيرته العلمية والعملية، والجهود التي بذلها في تطوير العديد من القطاعات خلال تقلّده المناصب الوزارية والقيادية، وخصوصًا في مجالي الصحة والتعليم.

وأكد أهمية توثيق وتدوين سيرة حياة رواد العمل الوطني، والمفكرين ومن كانت لهم إسهامات وعطاءات وطنية في مختلف القطاعات، مثمنًا الجهد الذي بذله المؤلف الدكتور هشام الشيخ، في إعداد كتاب يؤرخ ويوثق سيرة الدكتور علي فخرو.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به نادي الخريجين في إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والاجتماعية، التي تسهم في إبراز الشخصيات الوطنية، مقدّرًا جهود السيد عبداللطيف الزياني رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وحرصهم على الاستمرار في تعزيز مكانة نادي الخريجين، ودعم تحقيق أهداف وطموحات النادي.

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