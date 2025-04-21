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الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة بابا الفاتيكان - جريدة الوطن السعودية

الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة بابا الفاتيكان - جريدة الوطن السعودية

2025-04-21 11:21:21
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان.

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