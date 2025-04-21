بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

وجرى خلال اللقاء مناقشة المخصصات المرصودة لقطاع المياه ضمن موازنة المجلس البالغة 220 ألف دينار، وآليات توجيهها لتحسين التزويد المائي، وصيانة الشبكات، وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي احتياجات مناطق المحافظة حسب الإمكانات المتاحة.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.