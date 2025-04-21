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بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

2025-04-21 03:15:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مديرة الشؤون الفنية في مديرية مياه البلقاء المهندسة رانيا الشمايلة، اليوم الاثنين، مشاريع قطاع المياه المدرجة ضمن موازنة العام الحالي.


وجرى خلال اللقاء مناقشة المخصصات المرصودة لقطاع المياه ضمن موازنة المجلس البالغة 220 ألف دينار، وآليات توجيهها لتحسين التزويد المائي، وصيانة الشبكات، وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي احتياجات مناطق المحافظة حسب الإمكانات المتاحة.

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