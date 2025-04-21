مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.



وقال مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وافق على منح مستشفى معاذ بن جبل شهادة الاعتماد بناء على التقييم النهائي الذي تم خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط الماضي، حسب التوصيات المقدمة في تقرير مقيمي المجلس الذين قاموا بإجراء التقييم.



وأشار إلى أهمية شهادة الاعتمادية الصحية في ضمان مواكبة المستشفى للمعايير الوطنية والعالمية في علاج ورعاية المرضى.



وأكد أبو سنينة حرص المستشفى على التطوير والتحسين والإرتقاء بالخدمات وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين والمرافقين في إطار تطبيق سياسات وإجراءات واضحة تغطي جميع الخدمات.



ويضم المستشفى 65 سريراً وبنسبة إشغال تصل لنحو 35 بالمئة، فيما يخدم أكثر من 150 ألف نسمة ضمن مناطق سكانية بلواء الأغوار الشمالية والألوية المجاورة.