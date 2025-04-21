مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية
وقال مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وافق على منح مستشفى معاذ بن جبل شهادة الاعتماد بناء على التقييم النهائي الذي تم خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط الماضي، حسب التوصيات المقدمة في تقرير مقيمي المجلس الذين قاموا بإجراء التقييم.
وأشار إلى أهمية شهادة الاعتمادية الصحية في ضمان مواكبة المستشفى للمعايير الوطنية والعالمية في علاج ورعاية المرضى.
وأكد أبو سنينة حرص المستشفى على التطوير والتحسين والإرتقاء بالخدمات وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين والمرافقين في إطار تطبيق سياسات وإجراءات واضحة تغطي جميع الخدمات.
ويضم المستشفى 65 سريراً وبنسبة إشغال تصل لنحو 35 بالمئة، فيما يخدم أكثر من 150 ألف نسمة ضمن مناطق سكانية بلواء الأغوار الشمالية والألوية المجاورة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية