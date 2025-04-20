مهزلة .. بدرية طلبة تعلق عن تصوير جنازات الفنانين
خبرني - إنتقدت الممثلة المصرية بدرية طلبة قيام المصورين بتصوير جنازات الفنانين وذلك عبر حسابها الخاص.
وكتبت بدرية طلبة: "مهزلة الجنازات وصلت لتصوير النعش واللي جواه بياخد اللقطة ويفوز بأسبقية النشر والريتش يعلا والفيديو يجيب حقه مش مهم أنتهاك حرمه الميت عادي! مفيش حد بيقول مين دول؟ ولا موجودين ليه؟ وبيزاحمو اهل وأصحاب المتوفي ليه؟ مين دول بجد ؟ دول لو صحفيين يبقي فيه نظام ويتشاف كارنيهاتهم لكن لو مواقع تحت بير السلم وأصحاب صفحات بيسترزقو يبقي لازم يتمنعو من حضور العزا لانهم لابيحترمو نفسهم ولا بيحترمو حد الصورة من جنازة سليمان عيد رحمة الله عليه".
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