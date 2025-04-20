مهزلة .. بدرية طلبة تعلق عن تصوير جنازات الفنانين

وكتبت بدرية طلبة: "مهزلة الجنازات وصلت لتصوير النعش واللي جواه بياخد اللقطة ويفوز بأسبقية النشر والريتش يعلا والفيديو يجيب حقه مش مهم أنتهاك حرمه الميت عادي! مفيش حد بيقول مين دول؟ ولا موجودين ليه؟ وبيزاحمو اهل وأصحاب المتوفي ليه؟ مين دول بجد ؟ دول لو صحفيين يبقي فيه نظام ويتشاف كارنيهاتهم لكن لو مواقع تحت بير السلم وأصحاب صفحات بيسترزقو يبقي لازم يتمنعو من حضور العزا لانهم لابيحترمو نفسهم ولا بيحترمو حد الصورة من جنازة سليمان عيد رحمة الله عليه".

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