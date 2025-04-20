3 أضرار محتملة لاستخدام زيت عباد الشمس بانتظام

خبرني - لطالما تم الترويج لزيت عباد الشمس كخيار صحي للطهي، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة. لكن الأبحاث الحديثة تقدم صورة أكثر دقة، وتسلط الضوء على عدد من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة عند استخدام الزيت في صورته المكررة وبكميات كبيرة.

مثل معظم زيوت البذور، يحتوي زيت عباد الشمس على نسبة مرتفعة من دهون أوميغا-6. ورغم أن هذه الدهون ضرورية للجسم بكميات معتدلة، فإن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى التهابات مزمنة وإجهاد تأكسدي، ما يهدد صحة القلب والجسم بشكل عام.

لماذا يجب التوقف والتفكير قبل استخدام زيت عباد الشمس؟

بحسب تقرير من موقع "news18"، فإن أحد أبرز المخاوف من زيت عباد الشمس يتعلق بنسبة أوميغا-6 العالية فيه، والتي تؤدي إلى اختلال في التوازن مع أوميغا-3. هذا الاختلال شائع في الأنظمة الغذائية التي تعتمد على زيت عباد الشمس، ويمكن أن يؤدي إلى تحفيز الالتهابات المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيب الزيت يجعله عرضة للتأكسد بسرعة عند تعرضه للحرارة أو الضوء لفترات طويلة، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات ضارة مثل الألدهيدات والهيدروبيروكسيدات، التي ارتبطت بأمراض القلب، والأعصاب، وحتى السرطان.

ثلاث نتائج صحية سلبية لاستخدام زيت عباد الشمس بانتظام

1. خطر الإصابة بالالتهاب المزمن

تشير الدراسات إلى أن دهون أوميغا-6 تساهم في تكوين مركبات التهابية مثل البروستاجلاندينات والليوكوترينات. ورغم أن الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم، إلا أن استمرار هذه الحالة – خاصة نتيجة العادات الغذائية – قد يكون سببًا في تطور أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

الأمر يزداد سوءًا عند تسخين الزيت، حيث تنتج مواد مؤكسدة تزيد من الالتهاب وتُضعف الأوعية الدموية.

2. تراكم المركبات السامة

عند استخدام زيت عباد الشمس في القلي العميق أو لفترات طويلة، تتشكل مركبات سامة مثل الألدهيدات وبيروكسيدات الهيدروجين. وقد ربطت الدراسات بين هذه المواد وبين أمراض تنكسية في الجهاز العصبي وحتى السرطان.

كما أن تكرار استخدام الزيت نفسه يزيد من هذه التأثيرات السلبية، في الوقت الذي يفقد فيه الزيت الكثير من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من التلف الخلوي.

3. الإجهاد التأكسدي وفقدان القيمة الغذائية

رغم أن الدهون غير المشبعة المتعددة مفيدة من الناحية التغذوية، إلا أن قابليتها العالية للتأكسد تجعلها عرضة للتحلل عند الطهي بدرجات حرارة عالية. ونتيجة لذلك، يفقد الزيت خصائصه الوقائية، ويولد جذورًا حرة تضر الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان.

وبالرغم شهرة زيت عباد الشمس كخيار صحي، فإن الحقائق العلمية تدعو إلى استخدامه بحذر. فارتفاع نسبة أوميغا-6، وقابليته العالية للأكسدة، وتكوّن مركبات ضارة عند تسخينه، كلها عوامل تقلل من ملاءمته كخيار صحي للقلب.

لذلك، يُنصح بالتوجه نحو زيوت تحتوي على توازن أفضل من الأحماض الدهنية، أو تلك التي تتحمل الحرارة بشكل أفضل، مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، لضمان صحة أفضل على المدى الطويل.