اغتيال قيادي في الأمن العام السوري شمالي إدلب برصاص مجهولين

اغتيال قيادي في الأمن العام السوري شمالي إدلب برصاص مجهولين
خبرني - قُتل القيادي في جهاز الأمن العام السوري، أبو الوليد قدس، التابع للأمن الداخلي (106)، مساء اليوم، بعد تعرضه لعملية اغتيال نفذها مجهولون في منطقة قاح، الواقعة ضمن مخيمات دير حسان شمالي محافظة إدلب.
وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين تسللوا إلى منزل القيادي أبو الوليد، وأطلقوا عليه النار مباشرة أثناء تواجده إلى جانب زوجته، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ الفاعلون بالفرار دون أن تُعرف هويتهم حتى اللحظة.
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