اغتيال قيادي في الأمن العام السوري شمالي إدلب برصاص مجهولين

خبرني - قُتل القيادي في جهاز الأمن العام السوري، أبو الوليد قدس، التابع للأمن الداخلي (106)، مساء اليوم، بعد تعرضه لعملية اغتيال نفذها مجهولون في منطقة قاح، الواقعة ضمن مخيمات دير حسان شمالي محافظة إدلب.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين تسللوا إلى منزل القيادي أبو الوليد، وأطلقوا عليه النار مباشرة أثناء تواجده إلى جانب زوجته، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ الفاعلون بالفرار دون أن تُعرف هويتهم حتى اللحظة.

