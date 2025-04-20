الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها للشهر الثالث

خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم 84 على التوالي ولليوم 71 على مخيم نور شمس شرق المدينة في ظل تصعيد ميداني، بالتزامن مع إطلاق نار وانفجارات وعمليات اقتحام وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.



وقالت محافظة طولكرم في بيان اليوم الأحد، إن انفجارا ضخما دوى فجر اليوم الاحد في مخيم طولكرم تبعه تصاعد كثيف لألسنة الدخان دون التمكن من التحقق من طبيعته نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المخيم وخلوه شبه التام من السكان بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم.



وكانت جرافات الاحتلال أقدمت على تجريف إضافي للشوارع المدمرة بالكامل في مخيم طولكرم وأغلقت مدخله الغربي من جهة حارة المقاطعة بالسواتر الترابية في وقت ما تزال فيه قواته تنتشر في أحياء المخيم وتستولي على المنازل وتغلق العديد من المداخل بالأسلاك الشائكة.



الى ذلك، شهدت حارة المحجر في مخيم نور شمس طيلة الليلة الماضية إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال واقتحام عشرات المنازل وتخريب عدد من مركبات الفلسطينيين.



وأفادت محافظة طولكرم ، بأن قوات الاحتلال أجبرت نحو 10 عائلات من منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس ومنطقة غرب المخيم على إخلاء منازلها قسرا وهددت عائلات أخرى بإخلائها في موعد أقصاه اليوم وسط إطلاق نار كثيف لترويع السكان.



كما شهدت المدينة الليلة الماضية انتشارا مكثفا للآليات العسكرية وفرق المشاة التي تمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع الحدادين والحي الشرقي وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية باتجاه المركبات والمواطنين.



وفي وسط المدينة طاردت قوات الاحتلال الشبان في محيط ميدان جمال عبد الناصر وأطلقت القنابل الصوتية بكثافة واعتقلت شابا كان متواجدا في المكان دون التمكن من معرفة هويته.



وفي الحي الشرقي للمدينة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية وأخضعت من تواجد فيها للاستجواب الميداني، كما اقتحمت قوات من المشاة والآليات العسكرية ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق المدينة وداهمت عددا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها واستجوبت أصحابها.



وواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانها على إخلائها قسرا مع تمركز آلياته وجرافاته في الموقع.



وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.



كما تسبب العدوان بنزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى جانب المئات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.



وألحق العدوان بحسب بيان المحافظة دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و 2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.