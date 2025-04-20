الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها للشهر الثالث
خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم 84 على التوالي ولليوم 71 على مخيم نور شمس شرق المدينة في ظل تصعيد ميداني، بالتزامن مع إطلاق نار وانفجارات وعمليات اقتحام وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت محافظة طولكرم في بيان اليوم الأحد، إن انفجارا ضخما دوى فجر اليوم الاحد في مخيم طولكرم تبعه تصاعد كثيف لألسنة الدخان دون التمكن من التحقق من طبيعته نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المخيم وخلوه شبه التام من السكان بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم.
وكانت جرافات الاحتلال أقدمت على تجريف إضافي للشوارع المدمرة بالكامل في مخيم طولكرم وأغلقت مدخله الغربي من جهة حارة المقاطعة بالسواتر الترابية في وقت ما تزال فيه قواته تنتشر في أحياء المخيم وتستولي على المنازل وتغلق العديد من المداخل بالأسلاك الشائكة.
الى ذلك، شهدت حارة المحجر في مخيم نور شمس طيلة الليلة الماضية إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال واقتحام عشرات المنازل وتخريب عدد من مركبات الفلسطينيين.
وأفادت محافظة طولكرم ، بأن قوات الاحتلال أجبرت نحو 10 عائلات من منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس ومنطقة غرب المخيم على إخلاء منازلها قسرا وهددت عائلات أخرى بإخلائها في موعد أقصاه اليوم وسط إطلاق نار كثيف لترويع السكان.
كما شهدت المدينة الليلة الماضية انتشارا مكثفا للآليات العسكرية وفرق المشاة التي تمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع الحدادين والحي الشرقي وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية باتجاه المركبات والمواطنين.
وفي وسط المدينة طاردت قوات الاحتلال الشبان في محيط ميدان جمال عبد الناصر وأطلقت القنابل الصوتية بكثافة واعتقلت شابا كان متواجدا في المكان دون التمكن من معرفة هويته.
وفي الحي الشرقي للمدينة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية وأخضعت من تواجد فيها للاستجواب الميداني، كما اقتحمت قوات من المشاة والآليات العسكرية ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق المدينة وداهمت عددا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها واستجوبت أصحابها.
وواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانها على إخلائها قسرا مع تمركز آلياته وجرافاته في الموقع.
وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.
كما تسبب العدوان بنزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى جانب المئات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.
وألحق العدوان بحسب بيان المحافظة دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و 2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.
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