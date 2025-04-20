الصين تنظم أول سباق هجين بين البشر والروبوتات

الصين تنظم أول سباق هجين بين البشر والروبوتات
خبرني - شهد أول سباق نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في عاصمة الصين بكين، اليوم السبت، عبور الروبوت "تيانج ونغ ألترا" خط النهاية في أكثر من ساعتين و40 دقيقة بقليل.
ورغم منح الروبوت أقصى طاقة ممكنة، تأخر " تيانغ ونغ ألترا" كثيرا عن أسرع رجل في السباق، الذي عبر الخط في ساعة واحدة و11 ثانية تقريباً.ثورة الصين
وانضم نحو 20 روبوتاً ثنائي الأقدام إلى أكثر من 10 آلاف إنسان في السباق الذي يمتد إلى 21 كيلومتراً.
وفصلت حواجز مسار عدو الروبوتات عن البشر.
وأجرى المهندسون تعديلات على أجهزة التكنولوجيا المتقدمة على طول الطريق مع تحديد محطات مساعدة خاصة للروبوتات.بديل الماء
لكن بدل الماء والوجبات الخفيفة، كانت المحطات تقدم بطاريات وأدوات فنية للروبوتات.
وكان السباق بمثابة عرض فني، ولم تكن لدى أي روبوت فرصة حقيقية للفوز بشكل عام.
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