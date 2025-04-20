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الصين تنظم أول سباق هجين بين البشر والروبوتات

الصين تنظم أول سباق هجين بين البشر والروبوتات

2025-04-20 07:15:35
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - شهد أول سباق نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في عاصمة الصين بكين، اليوم السبت، عبور الروبوت "تيانج ونغ ألترا" خط النهاية في أكثر من ساعتين و40 دقيقة بقليل.

ورغم منح الروبوت أقصى طاقة ممكنة، تأخر " تيانغ ونغ ألترا" كثيرا عن أسرع رجل في السباق، الذي عبر الخط في ساعة واحدة و11 ثانية تقريباً.

ثورة الصين

وانضم نحو 20 روبوتاً ثنائي الأقدام إلى أكثر من 10 آلاف إنسان في السباق الذي يمتد إلى 21 كيلومتراً.

وفصلت حواجز مسار عدو الروبوتات عن البشر.

وأجرى المهندسون تعديلات على أجهزة التكنولوجيا المتقدمة على طول الطريق مع تحديد محطات مساعدة خاصة للروبوتات.

بديل الماء

لكن بدل الماء والوجبات الخفيفة، كانت المحطات تقدم بطاريات وأدوات فنية للروبوتات.

وكان السباق بمثابة عرض فني، ولم تكن لدى أي روبوت فرصة حقيقية للفوز بشكل عام.

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