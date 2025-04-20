شركة هواوي العالمية تكرم جامعة البترا في حفل إقليمي

خبرني كرّمت شركة هواوي العالمية جامعة البترا خلال الحفل الختامي الإقليمي لمسابقة هواوي السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2024–2025، الذي أقيم برعاية الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، بمشاركة نخبة من الجامعات الأردنية والعربية.

جاء تكريم جامعة البترا تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في المسابقة السنوية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجالات الشبكات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقال نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي: إن "التكريم يعكس جودة البرامج الأكاديمية في جامعة البترا، وقدرتها على تأهيل طلبتها للمنافسة في ميادين التكنولوجيا والابتكار"، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلبتها على اغتنام الفرص النوعية التي تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي في الأردن السيد أيدين لي، وممثلون عن جامعات أردنية، وتم تكريم الجامعات المشاركة والطلبة الفائزين على المستويين المحلي والإقليمي.

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