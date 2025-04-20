خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية

خبرني - يواصل خريجو كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية تأكيد حضورهم على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث تم اختيار الصيدلاني أكرم صادق، وهو عراقي الجنسية، ضمن كوكبة المتميّزين، ونال عن جدارة لقب أفضل إنجاز لعام 2024 "Best Achiever 2024" في شركة Viatris العالمية، تكريماً لعطائه البارز، والتزامه المستمر بالتميّز، وروحه القيادية في العمل الجماعي.

ويأتي هذا التكريم بعد عام حافل بالإنجازات التي عكست تفانيه وإصراره على إحداث فرق إيجابي في بيئة العمل، مما يجعله أنموذجاً يُحتذى به بين زملائه في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن Viatris تُعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تمكين المجتمعات من عيش حياة صحية متكاملة من خلال توفير أدوية عالية الجودة وحلول صحية مستدامة.

ويُذكر أن الصيدلاني أكرم صادق كان أحد أعضاء لجنة متابعة الخريجين في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 2020 إلى 2022.