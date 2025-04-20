  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية

خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية

2025-04-20 07:15:35
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يواصل خريجو كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية تأكيد حضورهم على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث تم اختيار الصيدلاني أكرم صادق، وهو عراقي الجنسية، ضمن كوكبة المتميّزين، ونال عن جدارة لقب أفضل إنجاز لعام 2024 "Best Achiever 2024" في شركة Viatris العالمية، تكريماً لعطائه البارز، والتزامه المستمر بالتميّز، وروحه القيادية في العمل الجماعي.

ويأتي هذا التكريم بعد عام حافل بالإنجازات التي عكست تفانيه وإصراره على إحداث فرق إيجابي في بيئة العمل، مما يجعله أنموذجاً يُحتذى به بين زملائه في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن Viatris تُعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تمكين المجتمعات من عيش حياة صحية متكاملة من خلال توفير أدوية عالية الجودة وحلول صحية مستدامة.

ويُذكر أن الصيدلاني أكرم صادق كان أحد أعضاء لجنة متابعة الخريجين في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

MENAFN20042025000151011027ID1109450140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث