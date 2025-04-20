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مؤثر فلسطيني يغادر برلين إلى الأردن بسبب الألعاب النارية - فيديو

مؤثر فلسطيني يغادر برلين إلى الأردن بسبب الألعاب النارية - فيديو

2025-04-20 07:15:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - غادر المؤثر الفلسطيني عطا الله يونس (23 عامًا)، العاصمة الألمانية برلين متوجهًا إلى الأردن، السبت، بعد أن أثار جدلًا واسعًا مطلع العام بإطلاق ألعاب نارية على مبنى سكني ليلة رأس السنة الجديدة، ونشر الواقعة على قناته في الإنترنت.

وقال يونس، قبل دخوله المنطقة الأمنية في مطار برلين: "أود العودة إلى الوطن بأسرع ما يمكن"، مضيفًا: "كل يوم في حياتنا يحمل درسًا جديدًا... وهذا درس لي وللجميع: انتبهوا لما يحدث لي".

وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت في 9 نيسان حكمًا على يونس، وهو من الضفة الغربية، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الإضرار بالممتلكات، بعد أن دخل صاروخ أطلقه عبر نافذة وانفجر داخل غرفة سكنية، دون وقوع إصابات.

وقد تم احتجازه منذ 4 كانون الثاني الماضي، إلى أن أفرج عنه بعد صدور الحكم.
ورغم مطالبة الادعاء بعقوبات أشد بتهم الحرق العمد ومحاولة الاعتداء، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه التوصية. واستأنفت النيابة العامة الحكم، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت ستُتخذ إجراءات إضافية بحقه.

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