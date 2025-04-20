مؤثر فلسطيني يغادر برلين إلى الأردن بسبب الألعاب النارية - فيديو

مؤثر فلسطيني يغادر برلين إلى الأردن بسبب الألعاب النارية - فيديو
خبرني - غادر المؤثر الفلسطيني عطا الله يونس (23 عامًا)، العاصمة الألمانية برلين متوجهًا إلى الأردن، السبت، بعد أن أثار جدلًا واسعًا مطلع العام بإطلاق ألعاب نارية على مبنى سكني ليلة رأس السنة الجديدة، ونشر الواقعة على قناته في الإنترنت.
وقال يونس، قبل دخوله المنطقة الأمنية في مطار برلين: "أود العودة إلى الوطن بأسرع ما يمكن"، مضيفًا: "كل يوم في حياتنا يحمل درسًا جديدًا... وهذا درس لي وللجميع: انتبهوا لما يحدث لي".
وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت في 9 نيسان حكمًا على يونس، وهو من الضفة الغربية، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الإضرار بالممتلكات، بعد أن دخل صاروخ أطلقه عبر نافذة وانفجر داخل غرفة سكنية، دون وقوع إصابات.
وقد تم احتجازه منذ 4 كانون الثاني الماضي، إلى أن أفرج عنه بعد صدور الحكم.
ورغم مطالبة الادعاء بعقوبات أشد بتهم الحرق العمد ومحاولة الاعتداء، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه التوصية. واستأنفت النيابة العامة الحكم، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت ستُتخذ إجراءات إضافية بحقه.
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