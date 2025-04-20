"أبو النجا" تطلق أعمالها في دبي وتكشف النقاب عن 3 مشاريع سكنية كبرى

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، عن انطلاق أعمالها رسمياً في إمارة دبي، من خلال ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق ((دبي لاند))، و((بوكدرة (نيو هورايزون)))، و((الفرجان)).

وأكد محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار دبي كنقطة انطلاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعاً بمعطيات واقعية ومؤشرات تؤكد أن دبي باتت مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، بفضل التشريعات المحفزة، والطلب المستقر، والشفافية العالية في الإجراءات، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال أبو النجا: ((السوق العقاري في دبي يتمتع بنمو متسارع، مدعوماً بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنوّع شرائح الطلب، سواء من السكان أو من المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهذا ما يجعل دبي وجهة مثالية لمطورين يسعون إلى تقديم منتج عقاري عالي الجودة بسعر منافس)).

وأكد مواصلة شركته استكشاف الفرص في دبي، وتقديم حلول عقارية تواكب تطلعات جيل جديد من المشترين والمستثمرين الباحثين عن القيمة، والموقع، والاستدامة، متوقعاً استمرار الزخم القوي في السوق العقارية، وذلك بفضل الطلب المتنامي من شرائح متعددة، إضافة العديد من العوامل المتمثلة في الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية.

وأكد أبو النجا، أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دوراً كبيراً في دعم السوق، لاسيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد التي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، ما انعكس إيجاباً على نشاط السوق العقارية في الإمارة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وتسعى استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لمضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم.