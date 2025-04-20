عباس والشرع يقران تشكيل لجنة تشاور وتنسيق

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق / PNN - اتفق الرئيس محمود عباس أمس الأول خلال أول زيارة إلى سوريا منذ 16 عاما ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع على تشكيل "لجنة تشاور وتنسيق سياسي" وشدد على رفض الوجود الفلسطيني المسلح بسوريا.

وقال مصدر مواكب للزيارة، إن الشرع وعباس اتفقا في ختام مباحثاتهما على " تشكيل لجنة سياسية لمتابعة التشاور والتنسيق السياسي على كل المستويات وإدارة العلاقات الثنائية، ومتابعة ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في سوريا". وأوضح المصدر أن "اللجنة ستشكل على مستوى وزاري وأن المباحثات تناولت كذلك وضع الفلسطينيين في سوريا، واستمرار تمتعهم بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، طبقا للقانون رقم 14 لعام 1956".

وقال المصدر إن عباس أكد "نقطة جوهرية خاصة بالوضع الأمني الداخلي في سوريا موضحا، أننا لاجئون نتمتع بحقوق، ولكن لسنا مع وجود فلسطيني مسلح في سوريا". وقال إن ذلك "يمس كل الأطياف وليس فقط فصيل معيّن".

يشار إلى أن نظام البعث أتاح منذ أواسط الستينيات للفصائل الفلسطينية إنشاء مكاتب ومعسكرات تدريب، لكنه حظر خلال حكم أسرة الأسد انطلاق أي نشاط عسكري فلسطيني من الأراضي السورية بدون إذن من أجهزته الأمنية. وبعد انهيار النظام بادرت دمشق إلى إغلاق مقرات الفصائل التي كانت توالي النظام المنهار، وقاتلت إلى جانبه، واعتمدت سفارة فلسطين كقناة للتعامل مع الفصائل الأخرى.

وعمّا إذا تم التطرق أثناء لقاء عباس والشرع إلى ملف وحدات جيش التحرير الفلسطيني في سوريا التي طالها قرار الأخير بتسريح وحداتها بعد انهيار النظام، قال المصدر "في الحقيقة إن جيش التحرير الفلسطيني لم يتم التطرق إليه لأنه( بات) من 20 سنة جيشا سوريا" في إشارة إلى تلقي تلك الوحدات أوامرها من القيادة السورية خلال حكم الرئيسين حافظ وبشار الأسد. وأوضح أن الجيش المذكور كان "قطعة من الجيش السوري، ولم يكن له علاقة لا بفلسطين ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وعن الملفات الأخرى التي تناولتها المباحثات قال المصدر كان "هناك توافق في تقييمنا المشترك للوضع الدولي والإقليمي، وللحالة العربية ما بين القمتين" في إشارة إلى القمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في 3 مارس/آذار الماضي والعادية ونظيرتها المتوقع عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار. وفي تقييم الجانبين "للهدف الإسرائيلي في المنطقة في هذه المرحلة".

حضر الاجتماع الذي عقد في قصر الشعب من الجانب السوري الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير سمير الرفاعي، وياسر عباس المستشار في رئاسة الحكومة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.