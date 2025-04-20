التدريب التقني: رصد أكثر من 160 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في الربع الأول 2025

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التدريب التقني: رصد أكثر من 160 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في الربع الأول 2025
(MENAFN- Al Watan) رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 162 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في الربع الأول لعام 2025م، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم التواجد في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، وأن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة 110 منشآت تدريبية، إلى جانب منح 133 بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة. وأضاف أن المؤسسة تواصل تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية لتقييم جودة مخرجات البرامج التدريبية بالمعاهد والمراكز الأهلية، حيث بلغ عدد المختبرين في الربع الأول من العام الجاري (20.616) متدربًا ومتدربة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم التواجد في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، وأن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة 110 منشآت تدريبية، إلى جانب منح 133 بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة. وأضاف أن المؤسسة تواصل تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية لتقييم جودة مخرجات البرامج التدريبية بالمعاهد والمراكز الأهلية، حيث بلغ عدد المختبرين في الربع الأول من العام الجاري (20.616) متدربًا ومتدربة.
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