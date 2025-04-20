تنزانيا تترقب تمويلاً بـ441 مليون دولار بعد اتفاق مع صندوق النقد

MENAFN - Al-Borsa News) توصل صندوق النقد الدولي وتنزانيا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن الاستعراض الخامس في إطار“تسهيل الائتمان الموسع”، والاستعراض الثاني ضمن“مرفق المرونة والاستدامة”، مما يمهّد الطريق لصرف قرض بقيمة 441 مليون دولار فور موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ووفقًا للبيان الصادر عن صندوق النقد، فإن الآفاق الاقتصادية لتنزانيا إيجابية، مدعومة بنمو قوي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن في الحساب الجاري، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

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ويتوقع الصندوق أن تواصل تنزانيا، خلال العام المالي الجاري، تنفيذ سياسات مالية متوازنة، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وزيادة الإيرادات الضريبية، دون المساس بمخصصات الإنفاق الاجتماعي.

وأكد البيان أن مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب السياسات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ والتخفيف من آثاره، سيساهم - بدعم من الصندوق - في تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع المخاطر المناخية المستقبلية.