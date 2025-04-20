تنزانيا تترقب تمويلاً بـ441 مليون دولار بعد اتفاق مع صندوق النقد
ووفقًا للبيان الصادر عن صندوق النقد، فإن الآفاق الاقتصادية لتنزانيا إيجابية، مدعومة بنمو قوي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن في الحساب الجاري، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.موضوعات متعلقة الأجانب يرفعون حيازاتهم من السندات الصينية بـ37 مليار دولار منذ بداية 2025 طلبات الإفلاس في أمريكا تقفز لأعلى مستوى منذ 2020 “الزراعة”: إنتاج مصر من السكر سيتجاوز 3 ملايين طن بـ2025 لأول مرة
ويتوقع الصندوق أن تواصل تنزانيا، خلال العام المالي الجاري، تنفيذ سياسات مالية متوازنة، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وزيادة الإيرادات الضريبية، دون المساس بمخصصات الإنفاق الاجتماعي.
وأكد البيان أن مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب السياسات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ والتخفيف من آثاره، سيساهم - بدعم من الصندوق - في تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع المخاطر المناخية المستقبلية.
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