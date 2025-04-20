كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد هان دوك-سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، أن بلاده“لن ترد” على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، احترامًا لما وصفه بـ”الدعم التاريخي” الذي تلقته سول من واشنطن.

تأتي هذه التصريحات في سياق التهدئة قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الجانبين تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، ضمن إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

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وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن المحادثات ستُعقد بطلب من الولايات المتحدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو النقاط المتوقع مناقشتها.

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