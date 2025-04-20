كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية
تأتي هذه التصريحات في سياق التهدئة قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الجانبين تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، ضمن إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.موضوعات متعلقة الأجانب يرفعون حيازاتهم من السندات الصينية بـ37 مليار دولار منذ بداية 2025 طلبات الإفلاس في أمريكا تقفز لأعلى مستوى منذ 2020 “الزراعة”: إنتاج مصر من السكر سيتجاوز 3 ملايين طن بـ2025 لأول مرة
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن المحادثات ستُعقد بطلب من الولايات المتحدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو النقاط المتوقع مناقشتها.المصدر:
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