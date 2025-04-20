مركبة فضاء تعيد رائدين روسيين وأمريكي إلى الأرض

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مركبة فضاء تعيد رائدين روسيين وأمريكي إلى الأرض
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم الأحد عودة مركبة الفضاء سويوز إم إس-26 إلى الأرض وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيين أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر ورائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت.
وأضافت الوكالة في منشور على تطبيق تيليجرام "جاء خروج المركبة من مدارها وهبوطها إلى الأرض طبيعيا".
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