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مركبة فضاء تعيد رائدين روسيين وأمريكي إلى الأرض

مركبة فضاء تعيد رائدين روسيين وأمريكي إلى الأرض

2025-04-20 12:04:05
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم الأحد عودة مركبة الفضاء سويوز إم إس-26 إلى الأرض وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيين أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر ورائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت.

وأضافت الوكالة في منشور على تطبيق تيليجرام "جاء خروج المركبة من مدارها وهبوطها إلى الأرض طبيعيا".

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