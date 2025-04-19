شهيدة وجرحى في غارات على النصيرات وخان يونس
خبرني - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرقي مدينة غزة، في إطار هجماته المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت وسائل إعلامية بوقوع شهيدة وعدد من المصابين إثر غارة جوية استهدفت منزلاً في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أُصيب عدد من المدنيين نتيجة قصف بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وشهد حي التفاح شرق مدينة غزة غارتين للاحتلال الإسرائيلي عنيفتين، تسببتا في دمار واسع بمنازل وممتلكات المواطنين.
وتتواصل الهجمات الجوية للاحتلال الإسرائيلي المكثفة على القطاع، وسط تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، خاصة في ظل تكدس النازحين في مناطق محدودة لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحماية.
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