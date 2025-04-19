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شهيدة وجرحى في غارات على النصيرات وخان يونس

شهيدة وجرحى في غارات على النصيرات وخان يونس

2025-04-19 09:13:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرقي مدينة غزة، في إطار هجماته المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلامية بوقوع شهيدة وعدد من المصابين إثر غارة جوية استهدفت منزلاً في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أُصيب عدد من المدنيين نتيجة قصف بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وشهد حي التفاح شرق مدينة غزة غارتين للاحتلال الإسرائيلي عنيفتين، تسببتا في دمار واسع بمنازل وممتلكات المواطنين.

وتتواصل الهجمات الجوية للاحتلال الإسرائيلي المكثفة على القطاع، وسط تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، خاصة في ظل تكدس النازحين في مناطق محدودة لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحماية.

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