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مسيرات في أنحاء أميركا احتجاجا على سياسات ترمب

مسيرات في أنحاء أميركا احتجاجا على سياسات ترمب

2025-04-19 09:13:30
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نظم آلاف المحتجين مسيرات في واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة أمس السبت اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

وأظهرت لقطات إعلامية محتجين يقفون خارج البيت الأبيض ويحملون لافتات كتب عليها "يجب أن تكون السلطة بيد العمال" و"لا للملكية" و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

وردد بعض المحتجين هتافات دعما للمهاجرين الذين رحلتهم إدارة ترامب أو تحاول ترحيلهم، وعبروا عن تضامنهم مع الموظفين الذين طردتهم الحكومة الاتحادية ومع الجامعات التي يهدد ترامب بوقف تمويلها.

ونقلت رويترز عن أحد المحتجين خلال مسيرة بالقرب من البيت الأبيض قوله "بينما يتوسع ترامب وإدارته في استخدام آلة الترحيل الأميركية، سنعمل نحن على إنشاء شبكات وتطوير أنظمة مقاومة للدفاع عن جيراننا".

ولوح محتجون آخرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وهتفوا "فلسطين حرة" وأبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يُقتلون في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأوكرانيا وتحث واشنطن على أن تكون أكثر حزما في التصدي للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني، طرد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك أكثر من 200 ألف موظف حكومي وحاولا تفكيك العديد من الوكالات.

كما تعتقل الإدارة الأميركية عشرات الطلاب الأجانب وتهدد بوقف التمويل الاتحادي للجامعات بسبب برامج التنوع والمساواة والاندماج، ومبادرات المناخ، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ونددت جماعات حقوقية بهذه السياسات.

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