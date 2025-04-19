روبرت كيوساكي يُحذّر: الكساد الأعظم قادم.. وهذه فرصتك للثراء!

روبرت كيوساكي يُحذّر: الكساد الأعظم قادم.. وهذه فرصتك للثراء!
خبرني - في ظل مؤشرات اقتصادية مقلقة تعصف بالولايات المتحدة، أطلق الخبير المالي والكاتب الشهير روبرت كيوساكي تحذيرًا جديدًا وصفه بـ"الحزين"، متوقعًا أن يواجه العالم أزمة مالية غير مسبوقة قد تتجاوز في حدّتها الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" وعدد من الكتب الاقتصادية المؤثرة، في منشور حديث عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن عام 2025 يشهد أعلى مستويات ديون بطاقات الائتمان في التاريخ الأميركي، في ظل تزايد البطالة، وتراجع خطط التقاعد، وسرقة المعاشات، محذرًا من أن البلاد قد تكون على أعتاب كساد أعظم.
نبوءة تتحقق؟
أشار كيوساكي إلى أن هذا السيناريو ليس مفاجئًا بالنسبة له، بل سبق وأن تنبأ به في كتابه "نبوءة الأب الغني"، مؤكدًا أنه لطالما حذر من انهيار اقتصادي كبير في كتبه الأخرى مثل "من سرق معاشي التقاعدي؟" و"الزيف".
وأضاف: "الذين استجابوا لتحذيراتي حالهم جيد اليوم.. أما من تجاهلوها، فأشعر بالقلق عليهم".
رسالة للمستقبل: تحرّك الآن أو اخسر كل شيء
رغم النبرة التشاؤمية، إلا أن كيوساكي قدّم ما اعتبره "فرصة ذهبية" للنجاة، بل وربما لتحقيق الثراء. وأكد في منشوره أن الاستثمار في الذهب، الفضة، وبيتكوين، هو الملاذ الأكثر أمانًا في ظل التقلّبات المتسارعة.
ويؤمن كيوساكي أن بيتكوين سيبلغ أكثر من مليون دولار للعملة الواحدة بحلول عام 2035، بينما سيصل الذهب إلى 30 ألف دولار، والفضة إلى 3,000 دولار للقطعة. "سيكون ذلك أسهل مال يمكنك أن تجنيه في حياتك"، على حد تعبيره.
الفقراء يتحدثون بلغة الفقر
في تصريح يعكس فلسفته الشخصية حول المال والنجاح، اعتبر كيوساكي أن الأشخاص الفقراء غالبًا ما يتحدثون بطريقة تُرسّخ وضعهم المادي الصعب، مستخدمين عبارات مثل: "لا أستطيع تحمّل التكلفة"، أو "سأنتظر"، أو "سأحاول".
وأضاف: "كما تعلمت، الكلمات التي تستخدمها قد تحدد مصيرك المالي".
دعوة للتعلّم والتخطيط والتحرك
واختتم كيوساكي رسالته بدعوة صريحة إلى اتخاذ خطوات عملية وعدم الانتظار.
وكتب: "الانهيار الكبير الذي حذرت منه... والذي يحدث الآن... قد يكون فرصة حياتك لتحقيق ثروة عظيمة، والأهم من ذلك... الحرية المالية. لا تُهدر هذه الفرصة. تعلم، خطط، وابدأ بالتحرك".
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