روبرت كيوساكي يُحذّر: الكساد الأعظم قادم.. وهذه فرصتك للثراء!

خبرني - في ظل مؤشرات اقتصادية مقلقة تعصف بالولايات المتحدة، أطلق الخبير المالي والكاتب الشهير روبرت كيوساكي تحذيرًا جديدًا وصفه بـ"الحزين"، متوقعًا أن يواجه العالم أزمة مالية غير مسبوقة قد تتجاوز في حدّتها الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" وعدد من الكتب الاقتصادية المؤثرة، في منشور حديث عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن عام 2025 يشهد أعلى مستويات ديون بطاقات الائتمان في التاريخ الأميركي، في ظل تزايد البطالة، وتراجع خطط التقاعد، وسرقة المعاشات، محذرًا من أن البلاد قد تكون على أعتاب كساد أعظم.

نبوءة تتحقق؟

أشار كيوساكي إلى أن هذا السيناريو ليس مفاجئًا بالنسبة له، بل سبق وأن تنبأ به في كتابه "نبوءة الأب الغني"، مؤكدًا أنه لطالما حذر من انهيار اقتصادي كبير في كتبه الأخرى مثل "من سرق معاشي التقاعدي؟" و"الزيف".

وأضاف: "الذين استجابوا لتحذيراتي حالهم جيد اليوم.. أما من تجاهلوها، فأشعر بالقلق عليهم".

رسالة للمستقبل: تحرّك الآن أو اخسر كل شيء

رغم النبرة التشاؤمية، إلا أن كيوساكي قدّم ما اعتبره "فرصة ذهبية" للنجاة، بل وربما لتحقيق الثراء. وأكد في منشوره أن الاستثمار في الذهب، الفضة، وبيتكوين، هو الملاذ الأكثر أمانًا في ظل التقلّبات المتسارعة.

ويؤمن كيوساكي أن بيتكوين سيبلغ أكثر من مليون دولار للعملة الواحدة بحلول عام 2035، بينما سيصل الذهب إلى 30 ألف دولار، والفضة إلى 3,000 دولار للقطعة. "سيكون ذلك أسهل مال يمكنك أن تجنيه في حياتك"، على حد تعبيره.

الفقراء يتحدثون بلغة الفقر

في تصريح يعكس فلسفته الشخصية حول المال والنجاح، اعتبر كيوساكي أن الأشخاص الفقراء غالبًا ما يتحدثون بطريقة تُرسّخ وضعهم المادي الصعب، مستخدمين عبارات مثل: "لا أستطيع تحمّل التكلفة"، أو "سأنتظر"، أو "سأحاول".

وأضاف: "كما تعلمت، الكلمات التي تستخدمها قد تحدد مصيرك المالي".

دعوة للتعلّم والتخطيط والتحرك

واختتم كيوساكي رسالته بدعوة صريحة إلى اتخاذ خطوات عملية وعدم الانتظار.

وكتب: "الانهيار الكبير الذي حذرت منه... والذي يحدث الآن... قد يكون فرصة حياتك لتحقيق ثروة عظيمة، والأهم من ذلك... الحرية المالية. لا تُهدر هذه الفرصة. تعلم، خطط، وابدأ بالتحرك".