اعتقال ممثلة تركية بعد طعنها صديقتها حتى الموت

خبرني - أقدمت السلطات التركية على اعتقال ممثلة شابة بعدما طعنت صديقتها حتى الموت، ليلة أمس الجمعة، في مدينة اسطنبول، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية كشفت أن سيفيل أكداغ قامت بطعن صديقتها بالسكين حتى الموت في مكان إقامتها بمنطقة الفاتح بمدينة اسطنبول.

وفي التفاصيل، فقد أقدمت الممثلة التركية Sevil Akdag البالغة من العمر 32 على طعن صديقتها أليف كيراف البالغة من العمر 29 عاماً، بعد عودتهما من سهرةٍ تناولتا فيها كميات كبيرة من الكحول، بحسب الإفادة الأولية للممثلة التركية التي شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام بينها فيلم "السحر الأسود".

وحاول الجيران إنقاذ الضحية بعدما طلبوا الشرطة وفرق الإسعاف عقب سماعهم الصراخ من المكان الذي قُتِلت فيه طعناً بالسكين. وقال أحد الجيران، وفق ما نقل موقع Diken التركي عنه، إنه سمع الكثير من الصراخ في ساعات الفجر ولذلك اتصل بالشرطة التي اكتشفت حادثة القتل.

وأضاف الشاهد في إفادته: "بينما كنت أحاول العودة إلى النوم، سمعتُ وقع أقدام تنزل الدرج. وعندما نظرتُ من ثقب الباب، رأيتُ شخصاً يرتدي ملابس سوداء يركض مبتعداً عن الشقة". من جهتها، قالت والدة الضحية إنها لم تتمكن من الوصول لابنتها ولذلك قررت القدوم لمنزلها حيث وجدت ابنتها مصابة.

ووفق وكالة الأناضول الحكومية، فقد اكتشفت الشرطة جروحاً عديدة في أجزاء مختلفة من جسد الضحية. واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، تم اعتقال الممثلة سيفيل أكداغ في إسنيورت بضواحي اسطنبول، وقد تمّ نقلها إلى محكمة اسطنبول في تشاجلايان.

وقالت أكداغ في إفادتها بمركز الشرطة: "كنتُ أنا وأليف صديقتين. شربنا الكحول في الخارج ليلاً، ثم ذهبنا إلى مكان الحادثة وواصلنا الشرب. في الصباح، اندلع شجار بيننا. ضربتني أليف وتعاركنا، ثم سقطنا أرضاً. عندما رأيتُ أليف ملقاة بلا حراك، شعرتُ بالخوف وهربت. لا أتذكر شيئاً بسبب الإفراط في الشرب".

وبحسب تصريحات لشقيق الضحية، فقد أكد معهد الطب الشرعي وجود 30 طعنة على جسد الضحية مع العلم أن شقيق الضحية كان برفقة الممثلة خلال السهرة، وقد تركها مع شقيقته "وكان كل شيء على ما يرام"، وفق تعبيره.

من هي سيفيل أكداغ؟

سيفيل أكداغ من مواليد يوم 3 يوليو (تموز) 1993 في ماردين بتركيا. وكانت قد عملت لبعض الوقت عارضة أزياء قبل أن تدخل مجال التمثيل. علاوة على ذلك، كانت تهتم بالموسيقى والتمثيل منذ صغرها.